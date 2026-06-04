Bonus facciate | Cassazione dice no serve l’inizio dei lavori

La Cassazione ha stabilito che per ottenere la detrazione fiscale prevista per il bonus facciate è necessario che i lavori siano effettivamente iniziati, non basta il semplice pagamento tramite bonifico. Il fisco utilizza strumenti tecnologici, come controlli incrociati e verifica delle comunicazioni obbligatorie, per monitorare l’avvio effettivo delle opere edili. La sentenza chiarisce che la presentazione di un bonifico non basta senza la dimostrazione dell’effettivo inizio dei lavori.

Come può il solo bonifico non garantire più la detrazione?. Quali strumenti tecnologici usa il Fisco per controllare i cantieri?. Chi risponde in solido se il credito è considerato inesistente?. Quanto rischiano i proprietari che hanno sbagliato la zona urbanistica?.? In Breve Sanzioni fino al 200% del credito per lavori simulati o mai eseguiti. Controlli tramite satelliti e incrocio registri IVA per verificare montaggio ponteggi. Bonus ristrutturazioni al 50% con limite di spesa di 96.000 euro. Ecobonus al 65% richiede certificazione tecnica di trasmittanza pareti. La sentenza della Cassazione scuote il mondo dei condomini: il bonus facciate non è più una certezza ha pagato senza cantieriere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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