Truffa del bonus cultura a Torino | 190 ragazzi lo hanno convertito in contanti invece che in libri
A Torino, 190 giovani hanno ricevuto il bonus cultura di 500 euro, destinato all’acquisto di libri, biglietti per spettacoli e altri prodotti culturali, ma sono stati scoperti mentre lo convertivano in denaro contante invece di utilizzarlo per finalità culturali. Il bonus, introdotto per promuovere la lettura e la partecipazione culturale tra i giovani, è stato impiegato in modo illecito da alcuni partecipanti alla misura. Le autorità stanno indagando sui casi di utilizzo fraudolento del beneficio.
Il bonus cultura da 500 euro, pensato per incentivare l’acquisto di libri, biglietti per spettacoli e altri prodotti culturali, sarebbe stato utilizzato illegalmente per ottenere denaro contante. Non è la prima volta che succede, ma questa volta pare che siano coinvolti circa 190 giovani. È quanto emerso da un’indagine della Procura di Torino e della Guardia di Finanza, avviata dopo alcune segnalazioni del Ministero della Cultura. Come funziona il bonus cultura. Il Bonus Cultura è stato introdotto con la Legge di Bilancio del 2016 (Legge 2082015) ed è diventato operativo nello stesso anno per i neo diciottenni. L’iniziativa del ministero della Cultura è nata con l’obiettivo di avvicinare i giovani al consumo di beni culturali. 🔗 Leggi su Open.online
Bonus cultura come un bancomat: in 190 rischiano una multa per 1,3 milioni di euro
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