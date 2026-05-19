Truffa del bonus cultura a Torino | 190 ragazzi lo hanno convertito in contanti invece che in libri

A Torino, 190 giovani hanno ricevuto il bonus cultura di 500 euro, destinato all’acquisto di libri, biglietti per spettacoli e altri prodotti culturali, ma sono stati scoperti mentre lo convertivano in denaro contante invece di utilizzarlo per finalità culturali. Il bonus, introdotto per promuovere la lettura e la partecipazione culturale tra i giovani, è stato impiegato in modo illecito da alcuni partecipanti alla misura. Le autorità stanno indagando sui casi di utilizzo fraudolento del beneficio.

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