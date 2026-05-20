A Torino, alcuni ragazzi sono stati contattati online con l’offerta di ridurre illegalmente il valore del Bonus Cultura di 500 euro, ottenendo in cambio contanti. La truffa, portata avanti da individui non identificati, mira a sfruttare il bonus in modo illecito, proponendo ai giovani di dimezzarne il valore. Le autorità stanno indagando su questa vicenda per chiarire i dettagli e individuare eventuali responsabili. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata o arrestata.

I soliti furbetti: stavolta provano a truffare sul Bonus Cultura. Qualcuno ha deciso di utilizzarlo illegalmente, dimezzandone il valore originario di 500 euro per ottenere contanti. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile, ma sembra che in questo caso siano coinvolti circa 190 giovani. Questo è lo scenario emerso dalle indagini della procura di Torino e della Guardia di Finanza, a seguito delle segnalazioni del ministero della Cultura. Il Bonus cultura era stato introdotto con la legge di bilancio 2016 ed è diventato attivo nello stesso anno per i neo diciottenni. La misura è destinata ai diciottenni residenti in Italia con un Isee familiare inferiore a 35mila euro, e si può essere utilizzare soltanto per acquistare beni e servizi culturali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Torino, truffa del “Bonus cultura”: ragazzi contattati online per dimezzare i 500 euro in cambio di contanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Truffa carta cultura: 190 giovani sanzionati per 1.3 milioni e denunciato esercente torinese

Sullo stesso argomento

Truffa del bonus cultura a Torino: 190 ragazzi lo hanno convertito in contanti invece che in libriIl bonus cultura da 500 euro, pensato per incentivare l’acquisto di libri, biglietti per spettacoli e altri prodotti culturali, sarebbe stato...

Prometteva contanti in cambio della Carta Cultura, a Torino denunciato 27enne e multe per 190 ragazziUn 27enne di Torino prometteva denaro contante in cambio della Carta Cultura 2025.

Truffa del bonus cultura a Torino: 190 ragazzi lo hanno convertito in contanti invece che in libri x.com

Truffa del bonus cultura a Torino: 190 ragazzi lo hanno convertito in contanti invece che in libriUn venditore al centro dell'organizzazione che contattava i giovani tramite social network per proporre l'affare L'articolo Truffa del bonus cultura a Torino: 190 ragazzi lo hanno convertito in contan ... msn.com

Truffa carta cultura: 190 giovani sanzionati per 1.3 milioni e denunciato esercente torinesePIEMONTE - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, coordinati dalla Procura della Repubblica torinese, hanno concluso ... radiogold.it