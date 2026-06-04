Il ministro delle Infrastrutture ha annunciato che i primi 5.000 bonus affitto saranno destinati ai genitori separati. La comunicazione è stata fatta durante un Question time alla Camera, confermando l’avvio delle misure previste. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di assegnazione o le modalità di richiesta. La misura mira a sostenere le famiglie in difficoltà a causa della separazione.

Dalle parole ai fatti: in arrivo i prim i bonus affitto per genitori separati. La conferma è arrivata direttamente dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante il Question time alla Camera. “Questo Governo per la prima volta prevede un budget per il pagamento dell’affitto per i genitori separati che perdono l’alloggio dopo la separazione e il divorzio. Ho chiesto ai tecnici di eliminare il concetto dell’Isee per la concessione di questi requisiti mettendo la dichiarazione dei redditi per eliminare qualche furbetto che altrimenti ne approfitta”. Nel corso del suo intervento, il segretario federale della Lega ha evidenziato: “Quest’anno conto di dare i primi 5. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bonus affitti, Salvini: “Primi 5mila assegni ai genitori separati”

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