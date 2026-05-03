bonus casa per i genitori separati fino a 500 euro al mese la misura annunciata da salvini

Durante la conferenza stampa successiva all’approvazione del Piano Casa da parte del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato un nuovo bonus destinato ai genitori separati con figli. La misura prevede un sostegno fino a 500 euro al mese, con l’obiettivo di aiutare chi si trova in questa condizione. Il decreto dovrebbe essere attuato nei prossimi mesi.

Durante la conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri che ha approvato il Piano Casa, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato una misura a sostegno dei genitori separati con figli. Si tratta di un bonus che può arrivare fino a 500 euro al mese, e che dovrebbe servire a coprire parte dell’affitto. L’annuncio ha creato confusione, perché all’apparenza sembrava parte del Piano Casa. In realtà, come spiegato da Salvini stesso, la misura non fa parte degli interventi a contrasto della crisi abitativa varati dal Governo. Ci sarebbe a disposizione un fondo di 60 milioni di euro del tutto separato per finanziare il bonus.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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