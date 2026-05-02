Bonus casa genitori separati per Salvini in arrivo 500 euro al mese per un anno | chi può beneficiarne

Il leader della Lega ha annunciato un nuovo sostegno economico destinato ai genitori separati, prevedendo un bonus di 500 euro al mese per un anno. La misura si rivolge a coloro che si trovano in questa condizione e mira a fornire un aiuto finanziario temporaneo. Le modalità di accesso e i requisiti specifici saranno comunicati nelle prossime settimane, mentre la proposta è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Matteo Salvini ha aggiornato sul tema bonus casa per i genitori separati. Secondo il vicepremier, la misura arriverà entro la fine dell’anno e sarà valida fino al 2028: si tratterebbe di un sussidio tra i 400 e i 500 euro al mese ma molti dettagli sono ancora da chiarire, come i requisiti per ottenerlo e le tempistiche precise. Cos'è il bonus Casa per genitori separati e quanto vale Il piano della Lega I dettagli e le cifre Chi può avere il bonus Cos’è il bonus Casa per genitori separati e quanto vale Nella conferenza stampa in cui è stato varato il Piano casa, Matteo Salvini ha rilanciato il tema del bonus casa per genitori separati. Si tratta di una misura attesa già da qualche mese e che ora sarebbe più vicina, stando alle parole del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.🔗 Leggi su Virgilio.it

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