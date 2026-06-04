Bonus 200 euro e aiuti casa | la proposta del PD per i giovani

Il governo ha annunciato un bonus di 200 euro per i giovani under 35 e nuovi aiuti per l'affitto. La misura prevede risorse provenienti da fondi statali già disponibili. La proposta mira a incrementare il potere d'acquisto dei beneficiari. Le modalità di distribuzione e i criteri di accesso verranno definiti nelle prossime settimane. La misura sarà valida per un periodo limitato e si rivolge principalmente a chi ha un reddito basso o medio.

Come cambierà il potere d'acquisto degli under 35 con il bonus?. Quali risorse finanzieranno concretamente questi nuovi incentivi per i giovani?. Come funzioneranno le agevolazioni per l'acquisto della prima casa?. Perché queste misure potrebbero non fermare l'esodo verso l'estero?.? In Breve 630mila giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l'Italia dal 2011. Bonus 200 euro mensili per tre anni ai lavoratori con redditi fino a 45mila euro. Contributi da 250 euro per studenti fuorisede e abbonamenti al trasporto pubblico. Finanziamento tramite Fondo Fispe ed extraprofitti per evitare impatti sul debito pubblico.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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