Proposta Pd | 200 euro in più in busta paga per tre anni agli under 35

Un contributo economico per i più giovani. Elly Schlein lancia una nuova proposta e sfida il governo Meloni ad agire nei confronti lavoratori più giovani. La segretaria del Partito democratico guarda alle prossime Politiche e alla costruzione del campo largo che intende sfilare Palazzo Chigi alla leader di Fratelli d’Italia. Dare 200 euro in più in busta paga per tre anni agli under 35 e stabilire delle agevolazioni per le imprese che usufruiscono dello smart working. E ancora: prevedere abbonamenti al trasporto pubblico locale per i fuorisede e risorse per fronteggiare il caro affitti e l’acquisto della casa per i giovani. Sono queste alcune delle misure contenute nella proposta di legge del Pd sul “diritto a restare”, presentata mercoledì 3 giugno in una conferenza stampa nella sede del partito, a cui ha partecipato pure Schlein. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trahie, elle couche avec un beau CEO 19 ans. Cadeau d'anniv C'est un chaebol!

Notizie e thread social correlati

Artigiani a La Spezia: arriva il bonus da 200 euro in busta pagaNella città di La Spezia, è stato annunciato un bonus di 200 euro destinato ai lavoratori artigiani.

Carta del docente, Anief: “Va estesa agli Ata ma riportata a 500 euro”. No all’inserimento in busta pagaUn sindacato ha chiesto di estendere la Carta del docente anche al personale Ata, mantenendo l’attuale importo di 500 euro, ma senza inserirla nella...

Temi più discussi: Bonus benzina 2026: allo studio sconti da 100 e 200 euro per famiglie e lavoratori; Elly Schlein: 200 euro a chi non lascia l’Italia. Per i migranti ne spendiamo 1.400; Bonus Benzina, proposto Voucher da 100 euro. Si allontana la Carta Dedicata a te da 600 euro.

Schlein vuole dare 200 euro al mese ai giovani che lavorano (e non solo)Un contributo economico per i più giovani. Elly Schlein lancia una nuova proposta e sfida il governo Meloni ad agire nei confronti lavoratori più giovani. La segretaria del Partito democratico guarda ... today.it

Diritto a restare, il Pd propone 200 euro mensili per contrastare l’emigrazione dei giovaniCome Partito Democratico. già all’inizio legislatura, abbiamo depositato (in Parlamento ndr) una proposta sul salario minimo perché Svimez ci dice che un lavoratore dipendente privato su quattro, al ... ilsole24ore.com