Bomba sulla spiaggia di Tarquinia la marina ha fatto brillare l' ordigno

Da viterbotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ordigno è stato trovato nel mare vicino alla spiaggia del Porticciolo a Tarquinia domenica 31 maggio. La marina ha successivamente fatto brillare l’ordigno per motivi di sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La presenza dell’oggetto ha causato l’intervento delle forze di sicurezza sulla zona. La scoperta ha provocato l’interruzione temporanea delle attività sulla spiaggia. La zona è stata messa in sicurezza fino all’intervento di rimozione.

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L'allarme era scattato sul litorale di Tarquinia, domenica 31 maggio, con il ritrovamento di un ordigno nel mare a pochi metri dalla spiaggia del Porticciolo. Gli artificieri della marina militare sono intervenuti, ieri 3 giugno, per prendere in consegna l'oggetto metallico individuato a cinque. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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