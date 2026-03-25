Questa mattina a Cesenatico gli artificieri dell'esercito italiano hanno fatto brillare un ordigno bellico trovato domenica scorsa sulla spiaggia antistante il ristorante “Gambero Rosso”. L’ordigno era stato rinvenuto durante i lavori di riqualificazione delle banchine in un’area dell’arenile. La zona è stata evacuata e messa in sicurezza prima dell’operazione di bonifica.

Verificata l’assenza di persone e ricevuti i necessari riscontri, si è proceduto al brillamento controllato dell’ordigno Questa mattina a Cesenatico gli artificieri dell'esercito italiano hanno fatto brillare l'ordigno bellico rinvenuto domenica scorsa nell’arenile antistante il “Gambero Rosso” in corrispondenza del cantiere per la riqualificazione delle banchine. A seguito di un’attenta verifica, il personale specializzato ha valutato la fattibilità della detonazione controllata in loco. Una volta messa in sicurezza l’area interessata, gli artificieri hanno proceduto allo scavo di una buca a distanza di sicurezza dalle strutture limitrofe, all’interno della quale è stato posizionato l’ordigno, una granata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Gli artificieri dell'esercito hanno fatto brillare l'ordigno bellico ritrovato sulla spiaggia

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