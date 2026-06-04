Durante i controlli sono stati trovati soggetti con precedenti penali all’interno delle camere del residence. Le forze dell’ordine hanno effettuato blitz che hanno portato alla chiusura temporanea dell’immobile per 30 giorni. La decisione si basa sulle verifiche effettuate e sui riscontri riscontrati durante le operazioni di polizia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali reati specifici o sulle identità delle persone coinvolte.

Cosa hanno scoperto le forze dell'ordine durante i blitz?. Chi sono i soggetti con precedenti penali trovati nelle camere?. Perché il Questore ha ordinato la chiusura immediata della struttura?. Come influiranno queste sanzioni sulla sicurezza del quartiere?.? In Breve Presenza di soggetti con precedenti penali e di polizia nelle camere del residence.. Identificati cittadini stranieri senza titolo di soggiorno con procedure di espulsione avviate.. Controlli interforze hanno precedentemente portato al sequestro di diverse quantità di stupefacenti.. Mancanze amministrative e gestionali rilevate in strutture già segnalate dalla Divisione Polizia Amministrativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, stop a un residence: 30 giorni di chiusura dopo i blitz

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