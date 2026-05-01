principe scatta la chiusura dal questore stop di 7 giorni

Il principe ha annunciato che sarà adottato un provvedimento di chiusura della sua attività per sette giorni, secondo quanto comunicato dal questore. La decisione arriva dopo che sono state condotte verifiche sul rispetto delle normative e dei protocolli adottati. Il principe ha affermato di aver fatto il possibile per seguire le procedure, anche se non è riuscito a evitarne la sospensione. La questura ha confermato l’ordinanza di chiusura.

"Abbiamo cercato di rispettare al meglio il protocollo, purtroppo non è bastato. Ci rimettiamo alla decisione della Questura". Così la direzione del Principe sulla decisione del questore di sospendere la licenza del locale per 7 giorni. Ad essere contestato è l’articolo 100 del Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). La norma conferisce al questore il potere di chiudere temporaneamente o definitivamente un locale, nel caso in cui diventi un problema per l’ordine pubblico. La notizia arriva a un paio di mesi di distanza dallo stop di un’altra nota discoteca aretina, il "Class125". In quel caso la chiusura venne disposta per motivi di ordine pubblico e anomalie strutturali, furono 30 i giorni di chiusura deliberati dalle autorità, ma nonostante siano già trascorsi, i gestori non hanno ancora deciso per la riapertura.🔗 Leggi su Lanazione.it

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