Bolzano e Merano | scontri e arresti dopo i controlli straordinari

A Bolzano e Merano, durante controlli straordinari sono stati registrati scontri tra agenti e cittadini, con alcuni arresti. In un albergo della zona, è stato rintracciato un ricercato internazionale. In viale Druso, un episodio ha visto un’aggressione a agenti di polizia, con alcuni coinvolti che hanno opposto resistenza. Le forze dell’ordine hanno effettuato verifiche e perquisizioni, fermando alcune persone. Nessuna informazione è stata fornita circa il numero preciso di arresti o dettagli sugli episodi.

Chi è il ricercato internazionale rintracciato in un albergo?. Come è degenerata l'aggressione agli agenti in viale Druso?. Cosa è successo durante il tentativo di furto nel centro commerciale?. Dove è stato condotto l'uomo espulso dopo lo spaccio a Merano?.? In Breve Controllati 171 persone e 31 veicoli durante le operazioni del fine settimana.. Due agenti feriti in viale Druso per aggressione da parte di un 28enne.. Un 38enne slovacco arrestato in albergo per mandato di arresto europeo.. Espulso un 35enne albanese con precedenti per spaccio verso l'aeroporto di Malpensa.. Scontri e arresti a Bolzano e Merano: il bilancio dei controlli straordinari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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