Controlli straordinari dei carabinieri | arresti denunce e 48 multe

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, i Carabinieri hanno svolto un’operazione di controllo straordinario nel territorio tra Marcianise e l’Agro Aversano. Durante le attività, sono stati effettuati numerosi controlli, portando all’arresto di una persona, alla denuncia di altre e alla multa di 48 individui. Le forze dell’ordine hanno rafforzato la presenza per prevenire eventuali reati e garantire maggiore sicurezza nelle zone interessate.

Maxi operazione di controllo straordinario del territorio da parte dei Arma dei Carabinieri tra Marcianise e l’Agro Aversano, dove tra il 15 e il 16 maggio i militari della Compagnia di Marcianise hanno intensificato le attività di prevenzione e contrasto ai reati.Nel corso del servizio, svolto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Carini: controlli straordinari dei carabinieri, un arresto e tre denunce

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