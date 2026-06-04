Bolzano 6 serpenti catturati in città | è colpa del letargo ritardato

Notizia in breve

In città sono stati catturati sei serpenti, un numero insolito per il periodo, attribuito al ritardo nel letargo. I Vigili del Fuoco hanno sequestrato esemplari di diverse specie, anche velenose, trovati in aree urbane e giardini. La presenza di serpenti in questi mesi è stata possibile a causa di temperature più miti rispetto alla norma, che hanno ritardato il processo di ibernazione. Le autorità hanno avviato controlli per monitorare eventuali ulteriori ritrovamenti.