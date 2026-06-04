Bolzano 6 serpenti catturati in città | è colpa del letargo ritardato
In città sono stati catturati sei serpenti, un numero insolito per il periodo, attribuito al ritardo nel letargo. I Vigili del Fuoco hanno sequestrato esemplari di diverse specie, anche velenose, trovati in aree urbane e giardini. La presenza di serpenti in questi mesi è stata possibile a causa di temperature più miti rispetto alla norma, che hanno ritardato il processo di ibernazione. Le autorità hanno avviato controlli per monitorare eventuali ulteriori ritrovamenti.
Perché i serpenti sono apparsi proprio in questi mesi a Bolzano? Quali specie sono state catturate dai Vigili del Fuoco? Come distinguere un Carbonazzo pericoloso da una vipera comune? Cosa fare immediatamente dopo un eventuale morso di rettile??? In Breve Dieci interventi dei Vigili del Fuoco tra aprile e giugno 2026. Ivan Plasinger spiega il ritardo del letargo dovuto alle temperature fredde. Media di soli 4 morsi di vipera registrati annualmente in Alto Adige. Mantenere almen . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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