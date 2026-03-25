A Bologna, due cittadini cileni sono stati arrestati dopo un inseguimento iniziato a Prato. Durante la fuga, hanno raggiunto i 100 kmh in città, creando pericolo per gli altri veicoli. Gli uomini sono stati fermati dalle forze dell'ordine con l'accusa di tentato furto, resistenza e ricettazione.

Fermati a Bologna dopo un lungo inseguimento iniziato nella provincia di Prato, due cittadini cileni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per furto tentato in abitazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e altri reati. I due uomini, rispettivamente classe 1998 e 1997, sono stati bloccati dopo una fuga rocambolesca che ha coinvolto diverse pattuglie e si è conclusa nel parco “Nicholas Green”. L’operazione è stata condotta nella serata di ieri, come comunicato dalle forze dell’ordine. La dinamica dei fatti: tentato furto e fuga in autostrada Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle ore 22 quando i due cittadini cileni hanno tentato di mettere a segno un furto in un appartamento nella provincia di Prato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bologna, folle inseguimento da Prato a 100 km/h in città: catturati due ladri acrobati

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