In una sentenza recente, un tribunale della città di Bolzano ha stabilito che chi si mette in viaggio con un conducente in stato di ebbrezza condivide la responsabilità in caso di incidente. La decisione si basa sul principio che la presenza di un passeggero ha un ruolo nel rischio complessivo dell’evento. La corte ha chiarito che la partecipazione a un viaggio con un conducente ubriaco comporta un concorso di colpa, anche se non si è alla guida.

Chi sale in macchina con un guidatore ubriaco, in caso di incidente, va incontro a un concorso di colpa. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Bolzano in merito a un incidente stradale avvenuto nel 2018, come riporta il quotidiano Dolomiten. L'incidente del 2018, lo scontro con il tir e la causa L'automobilista all'epoca morì nello scontro con un tir. Il passeggero aveva fatto causa, perché dall'assicurazione aveva ricevuto solo una parte del risarcimento. La sentenza del giudice Pappalardo e il richiamo alla Cassazione Il giudice Andrea Pappalardo ha ora stabilito che al passeggero non spetta l'intera cifra,... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Chi sale in auto con un ubriaco è in concorso di colpa: la sentenza di Bolzano

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