Bologna ventenne ai domiciliari | pedinamenti e minacce alla ex
Un giovane di 20 anni è stato messo agli arresti domiciliari dopo aver pedinato e minacciato ripetutamente l'ex fidanzata. Secondo le ricostruzioni, l’uomo seguiva la vittima in diverse occasioni e le inviava messaggi intimidatori. La ragazza si è rivolta alle forze dell’ordine, che hanno monitorato gli appostamenti e raccolto prove. La decisione di applicare la misura restrittiva è arrivata in seguito alle segnalazioni e alle indagini.
Quali azioni specifiche hanno spinto il giudice a ordinare i domiciliari?. Come ha fatto la vittima a proteggersi durante gli appostamenti?. Quali divieti assoluti deve rispettare il ragazzo per non contattarla?. Quanto è cambiata la vita quotidiana della ragazza dopo le minacce?.? In Breve Denuncia presentata dalla vittima presso la caserma dei carabinieri nel mese di maggio.. Aggressioni fisiche, appostamenti al lavoro e minacce di morte sistematiche.. La giovane ha dovuto modificare le abitudini quotidiane con l'aiuto di amici.. Divieto assoluto di ogni comunicazione diretta o indiretta con la ex compagna.. Un ventenne agli arresti domiciliari per atti persecutori dopo la denuncia della ex compagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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