Bologna ventenne ai domiciliari | pedinamenti e minacce alla ex

Notizia in breve

Un giovane di 20 anni è stato messo agli arresti domiciliari dopo aver pedinato e minacciato ripetutamente l'ex fidanzata. Secondo le ricostruzioni, l’uomo seguiva la vittima in diverse occasioni e le inviava messaggi intimidatori. La ragazza si è rivolta alle forze dell’ordine, che hanno monitorato gli appostamenti e raccolto prove. La decisione di applicare la misura restrittiva è arrivata in seguito alle segnalazioni e alle indagini.