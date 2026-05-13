Pedinamenti minacce | stalker seriale finisce ai domiciliari
Un uomo accusato di aver pedinato e minacciato diverse donne è stato posto agli arresti domiciliari. Le forze dell’ordine stanno intensificando le indagini a seguito di un aumento di casi di donne vittime di atti persecutori e maltrattamenti. Numerosi episodi sono stati segnalati, e le autorità stanno lavorando per identificare e fermare chi si rende responsabile di reati considerati particolarmente gravi.
Si moltiplicano i casi di donne maltrattate, oggetto di atti persecutori. Da questi dati oggettivi le forze dell'ordine si stanno muovendo in maniera sempre più capillare per contrastare il fenomeno e assicurare alla giustizia persone che si macchiano di ogni tipo di reato da "codice rosso". Nei.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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