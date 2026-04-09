Acireale 70enne ai domiciliari | pedinamenti e molestie su una giovane

A Acireale un uomo di 70 anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo essere stato accusato di aver commesso molestie e violenze sessuali su una giovane lavoratrice. Le indagini hanno portato a questa misura cautelare, che coinvolge anche pedinamenti e comportamenti persecutori nei confronti della vittima. Le autorità hanno deciso di intervenire per tutelare la ragazza, che ha presentato denuncia.

Un uomo di 70 anni residente ad Acireale è stato sottoposto a misure cautelari domiciliari con l’ausilio di un braccialetto elettronico, dopo essere stato accusato di violenza sessuale e condotte persecutorie nei danni di una giovane lavoratrice. L’intervento della Questura di Catania è giunto a seguito delle indagini condotte dal commissariato locale, che hanno ricostruito una serie di episodi di molestia e pedinamento avvenuti nel territorio etneo. La dinamica dell’aggressione e le successive molestie. Tutto ha avuto inizio all’interno di un esercizio pubblico dove la giovane donna, impiegata nel locale, è stata sorpresa dalle azioni dell’indagato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acireale, 70enne ai domiciliari: pedinamenti e molestie su una giovane Tenta di baciare e palpeggiare una giovane donna, 70enne ai domiciliari per violenza sessualeLa questura di Catania ha posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del... Leggi anche: L’incubo per una donna perseguitata dall’ex: ripetuti pedinamenti, molestie e minacce Acireale, palpeggia una donna e tenta di baciarla, poi la perseguita: 70enne ai domiciliariSu disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con bracciale ... catanianews.it Palpeggia, pedina e tormenta una giovane: ai domiciliari un 70enne di AcirealeACIREALE - Sarebbe responsabile di violenza sessuale e atti persecutori il 70enne acese disposto ai domiciliari, con braccialetto elettronico, dalla ... newsicilia.it