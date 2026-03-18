Il festival itinerante Crossroads torna a Modena con tre appuntamenti tra fine marzo e inizio aprile. L’evento vedrà sul palco il musicista Fabrizio Bosso insieme al Quartetto Saxofollia, offrendo una serie di esibizioni dal vivo. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, coinvolgendo pubblico e artisti in un calendario ricco di concerti.

L’edizione del festival itinerante Crossroads farà tappa a Modena in tre occasioni, tra fine marzo e i primi di aprile. Il primo dei concerti in programma si terrà alla Tenda già venerdì alle 21,30. Sul palco saliranno il trombettista Fabrizio Bosso e il Quartetto Saxofollia (ovvero Fabrizio Benevelli al sax soprano, Lorenzo Simoni al sax alto, Marco Ferri al sax tenore e Giovanni Contri al sax baritono). Il Quartetto Saxofollia è una delle realtà cameristiche più attive e riconosciute in Italia (primo premio in otto concorsi nazionali e internazionali) e dal 1993 svolge un’intensa attività concertistica e discografica, mentre i suoi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabrizio Bosso con il Quartetto Saxofollia

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