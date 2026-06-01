Il Comune di Bologna ha emesso un nuovo ordine ai privati di pulire i muri imbrattati con graffiti. La decisione si inserisce in un’azione più ampia contro il vandalismo urbano, con il sindaco che invita i proprietari a intervenire sui propri edifici. La città mantiene l’impegno di contrastare il degrado e migliorare il decoro pubblico, chiedendo ai cittadini di contribuire alla pulizia e alla manutenzione delle aree private.

Bologna, 1 giugno 2026 – Il Comune di Bologna continua la lotta al vandalismo grafico, seguendo la logica secondo cui “tutti dobbiamo contribuire di più al decoro urbano”. E per questo motivo, l’amministrazione chiama a raccolta, come già aveva provato a fare nel 2022, il mondo dei privati. Come? Sollecitare proprietari e amministratori dei numerosi edifici che si trovano sotto le Due Torri a pulire le loro facciate e vetrine imbrattate da graffiti, tag e scritte. Il sindaco Lepore: “Spendiamo quasi 2 milioni di euro l’anno per pulire i muri”. A esprimere questa volontà è proprio il sindaco Matteo Lepore ai microfoni di Ètv in una puntata di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Bologna e i suoi graffiti, il sindaco ci riprrova: “I privati puliscano i loro muri imbrattati”

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