Durante il Consiglio Europeo del 19 marzo, Pedro Sánchez ha presentato dati che dimostrano l'efficacia delle politiche energetiche rinnovabili. L’Italia, coinvolta nella crisi del gas, continua a pagare costi elevati, mentre Sánchez sottolinea i risultati ottenuti con le energie pulite. La discussione si concentra sulle differenze di approccio tra i paesi europei e sull’impatto delle scelte energetiche.

Pedro Sánchez si porta a casa un risultato d’immagine non da poco quando, al Consiglio Europeo del 19 marzo, ha potuto dimostrare numeri alla mano che le politiche energetiche rinnovabili funzionano. Con la crisi scatenata come conseguenza dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, il costo dell’energia è aumentato perché legato al prezzo del petrolio e del gas. Il primo è aumentato oltre i 100 dollari al barile, mentre il gas naturale è praticamente raddoppiato rispetto a febbraio. E il conto lo pagano i cittadini europei, tranne gli spagnoli. Sánchez ha ricordato a tutti come la Spagna può dimostrare che le rinnovabili permettono di avere un minore impatto dalla guerra. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crisi del gas, perché l’Italia paga troppo e Sánchez ha ragione

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