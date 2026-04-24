Prima le bollette e poi le armi | l’Italia non vuol morire per le fisime europee

Da laverita.info 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia si discute ora di spostare le risorse dal settore militare a quello energetico, con un focus su ridurre i costi delle bollette. Dopo un periodo di attenzione alle spese, un ministro ha dichiarato che bisogna riconsiderare le priorità, in particolare per quanto riguarda la Difesa. La frase è arrivata in un momento di discussione più ampia sulle scelte di bilancio e sulla gestione delle risorse nazionali.

È vero che c’è ben poco da essere ottimisti «perché basta guardare i telegiornali», come su per giù ha risposto Giancarlo Giorgetti a Giorgia Meloni, però è altrettanto vero che nemmeno esser stati troppo prudenti con l’Europa è servito granché. In questi anni il governo, rispetto ai conti pubblici, ha scelto un profilo di massima attenzione rispetto alle regole europee, forse anche per dimostrare che le apparenze e i pregiudizi ingannavano e i sovranisti non erano degli sfasciacarrozze. Così le manovre del centrodestra sono state scritte con l’inchiostro di Bruxelles: nessuna sbavatura circa gli impegni economicofinanziari, sguardo sul contenimento della spesa pubblica, a maggior ragione dopo la riforma del Patto di stabilità votato da questo esecutivo.🔗 Leggi su Laverita.info

prima le bollette e poi le armi l8217italia non vuol morire per le fisime europee
© Laverita.info - Prima le bollette e poi le armi: l’Italia non vuol morire per le fisime europee

Notizie correlate

Leggi anche: Acqua: bollette con la sorpresa. Prima paghi, poi consumi. I tanti dubbi e le immediate spiegazioni

Prima le minacce, poi le botte. Paura a CisternaLa polizia di Cisterna ha denunciato tre soggetti, tutti di nazionalità straniera, responsabili, a vario titolo, dei reati di minacce, percosse e...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Benzina e bollette di luce e gas in aumento, 15 consigli per risparmiare e consumare meno; Bonus bollette da 115 euro, come funziona il nuovo contributo da 60 euro e a chi spetta?; Offerta migliore Gas: come orientarsi tra le tariffe del mercato; Aumenti bollette, benzina, mutui e Rc auto per guerra Usa-Iran: quanto può costare conflitto alle famiglie.

prima le bollette eGas in rialzo: prezzo tutelato a 0,557699 €/Smc a marzo 2026, PSV risale del 4,9%Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale continua a essere un tema centrale per famiglie e imprese. Con aggiornamenti quotidiani, conoscere il valore attuale della ... quifinanza.it

Acqua: bollette con la sorpresa. Prima paghi, poi consumi. I tanti dubbi e le immediate spiegazioniFANO «Bolletta dell’acqua, quanto mi costi». È una espressione che hanno pronunciato molti fanesi in questi giorni al sopraggiungere la notifica del primo pagamento dell’anno. Già perché questa volta ... corriereadriatico.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.