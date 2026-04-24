In Italia si discute ora di spostare le risorse dal settore militare a quello energetico, con un focus su ridurre i costi delle bollette. Dopo un periodo di attenzione alle spese, un ministro ha dichiarato che bisogna riconsiderare le priorità, in particolare per quanto riguarda la Difesa. La frase è arrivata in un momento di discussione più ampia sulle scelte di bilancio e sulla gestione delle risorse nazionali.

È vero che c’è ben poco da essere ottimisti «perché basta guardare i telegiornali», come su per giù ha risposto Giancarlo Giorgetti a Giorgia Meloni, però è altrettanto vero che nemmeno esser stati troppo prudenti con l’Europa è servito granché. In questi anni il governo, rispetto ai conti pubblici, ha scelto un profilo di massima attenzione rispetto alle regole europee, forse anche per dimostrare che le apparenze e i pregiudizi ingannavano e i sovranisti non erano degli sfasciacarrozze. Così le manovre del centrodestra sono state scritte con l’inchiostro di Bruxelles: nessuna sbavatura circa gli impegni economicofinanziari, sguardo sul contenimento della spesa pubblica, a maggior ragione dopo la riforma del Patto di stabilità votato da questo esecutivo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Prima le bollette e poi le armi: l’Italia non vuol morire per le fisime europee

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