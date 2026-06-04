In Bolivia, 12 persone sono morte a causa dei blocchi stradali che paralizzano il paese, peggiorando la crisi sanitaria. Le proteste sono state accusate dal presidente di essere alimentate da oppositori, ma le autorità non hanno specificato chi siano. I blocchi hanno impedito il trasporto di pazienti oncologici, causando la morte di alcuni di loro. La situazione ha aggravato la carenza di servizi medici e di approvvigionamenti essenziali.

Chi sta alimentando le proteste secondo le accuse del presidente Paz?. Come hanno fatto i blocchi a causare la morte di pazienti oncologici?. Quali gruppi politici stanno orchestrando la paralisi del Paese da 34 giorni?. Cosa impedisce l'accesso alle cure vitali nelle zone di Senkata?.? In Breve Blocchi attivi dal 3 maggio per chiedere le dimissioni di Rodrigo Paz. Ultimo decesso registrato a El Alto nella zona di Senkata. Vittime includono pazienti oncologici e soggetti in terapia emodialitica. Paz accusa Evo Morales di legami con il narcotraffico per fomentare proteste. Il bilancio delle vittime in Bolivia sale a 12 a causa dei blocchi stradali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia, 12 morti per i blocchi stradali: la crisi sanitaria peggiora

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