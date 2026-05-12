In Bolivia, numerosi docenti hanno avviato uno sciopero che ha portato alla chiusura di diverse scuole, mentre 34 blocchi stradali sono stati organizzati in varie zone del Paese. La protesta si sta ampliando coinvolgendo anche i contadini, che hanno bloccato diverse arterie principali. La carenza di carburante sta ostacolando il rifornimento e potrebbe prolungare i blocchi, creando disagi diffusi a livello nazionale.

? Punti chiave Perché la protesta dei docenti si sta unendo a quella dei contadini?. Come influirà la carenza di carburante sulla durata dei blocchi stradali?. Quali sono le vere motivazioni dietro la controversa legge sulle terre?. Cosa accadrà se il governo Paz rifiuterà definitivamente gli aumenti salariali?.? In Breve 34 blocchi stradali attivati dalla federazione Túpac Katari e dalla Centrale operaia boliviana.. Interruzione lezioni 24 ore nelle città e due giorni nelle aree rurali.. Proteste causate da carenza carburante, rincaro beni e legge controversa sulle terre.. Presidente Rodrigo Paz esclude aumenti salariali ma propone tavolo di dialogo sindacale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia, sciopero dei docenti e 34 blocchi stradali paralizzano il Paese

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