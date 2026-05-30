Sette persone sono morte e altre ventitré sono rimaste ferite a causa dei blocchi stradali in Bolivia. I blocchi hanno impedito l'accesso alle cure mediche urgenti e hanno bloccato il traffico in diverse zone del paese. Le richieste di dimissioni del governo sono state avanzate da diversi gruppi, che chiedono un cambiamento politico. La situazione ha causato disagi significativi e interventi delle forze dell'ordine per rimuovere i blocchi.

? Domande chiave Come possono i blocchi stradali impedire l'accesso alle cure mediche urgenti?. Chi sono i principali responsabili delle richieste di dimissioni al governo?. Perché le operazioni di sgombero finiscono per causare decessi tra i giovani?. Dove si concentrano i settanta punti di blocco che paralizzano il Paese?.? In Breve Bilancio tra 1 e 24 maggio: 4 morti per mancanza di cure mediche tempestive.. 321 arresti effettuati dalle autorità durante le operazioni di sgombero delle strade.. 70 punti di blocco attivi distribuiti su sei dei nove dipartimenti boliviani.. Manifestazioni guidate da sindacati, organizzazioni contadine e sostenitori di Evo Morales. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolivia, 7 morti e 23 feriti: il dramma dei blocchi stradali

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