Un Boeing consegnato cinque mesi fa si è schiantato a Francoforte, causando feriti tra i passeggeri. L’incidente si è verificato mentre l’aereo stava atterrando, con il muso che si è schiantato al suolo. Il personale di terra ha evitato la fusoliera, evitando conseguenze peggiori. Le autorità stanno indagando sulle cause del cedimento, che ha portato al precipitare dell’aereo. Non sono ancora state rese note le ragioni precise dell’incidente.

Perché un Boeing consegnato solo cinque mesi fa ha ceduto?. Come ha fatto il personale di terra a evitare la fusoliera?. Quali danni ha subito la struttura del modello D-ABPQ?. Cosa hanno rilevato i tecnici sul carrello d'atterraggio?.? In Breve Boeing 787-9 immatricolato D-ABPQ consegnato a Lufthansa nel gennaio 2026. Volo LH450 per Los Angeles cancellato dopo il cedimento al gate. Equipaggio e personale di terra feriti durante le operazioni di preparazione. Indagini tecniche su possibile difetto meccanico del carrello del Dreamliner. Il carrello del Boeing Lufthansa cede a Francoforte: il Dreamliner cade sul muso. Un Boeing 787-9 della Lufthansa ha subito un grave cedimento del carrello d’atterraggio intorno alle 12:45 di oggi, giovedì 4 giugno 2026, presso l’aeroporto di Francoforte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boeing Lufthansa precipita sul muso: feriti a Francoforte

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Carrello collassa, aereo Lufthansa cade sul muso nella pista di Francoforte

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