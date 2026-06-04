Il muso del Boeing crolla a terra mentre l' aereo è parcheggiato per l' imbarco | feriti in aeroporto a Francoforte

Notizia in breve

Un Boeing 787-9 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente inclinato in avanti crollando sul muso mentre era parcheggiato al gate in attesa di partire per Los Angeles. L'incidente ha causato feriti tra i presenti in aeroporto a Francoforte. Non sono stati forniti dettagli sul numero di persone coinvolte o sulla gravità delle ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità aeroportuali stanno indagando sulle cause dell'incidente.