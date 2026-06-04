Il muso del Boeing crolla a terra mentre l' aereo è parcheggiato per l' imbarco | feriti in aeroporto a Francoforte
Un Boeing 787-9 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente inclinato in avanti crollando sul muso mentre era parcheggiato al gate in attesa di partire per Los Angeles. L'incidente ha causato feriti tra i presenti in aeroporto a Francoforte. Non sono stati forniti dettagli sul numero di persone coinvolte o sulla gravità delle ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità aeroportuali stanno indagando sulle cause dell'incidente.
Momenti di paura all'aeroporto di Francoforte, in Germania, dove un Boeing 787-9 Dreamliner della Lufthansa è improvvisamente crollato sul muso mentre era fermo al gate in preparazione di un volo diretto a Los Angeles. Nell'incidente sono rimasti feriti diversi membri dell'equipaggio e operatori. 🔗 Leggi su Today.it
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