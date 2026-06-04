Bmw M2 arriva la trazione integrale | più performance con lo schema M xDrive
La BMW M2 introduce la trazione integrale con lo schema M xDrive, accanto alla tradizionale versione a trazione posteriore. Questa novità permette di offrire una maggiore distribuzione di potenza e miglioramenti nelle performance. La versione con trazione integrale è stata annunciata come parte della gamma, senza modifiche al motore o ad altri aspetti tecnici rispetto alla versione tradizionale. La vettura sarà disponibile con questa nuova configurazione di trazione.
La Bmw M2 era l'ultima vettura della famiglia M Motorsport a non essere disponibile con la trazione integrale M xDrive. Si tratta di una speciale variante del classico schema a quattro ruote motrici della casa bavarese, appositamente messa a punto dalla divisione sportiva M per migliorarne le prestazioni nella guida al limite. Al punto che, come su M4 e M5, anche in questo caso rimane la possibilità di disaccoppiare completamente l'assale anteriore e inviare così il 100% della potenza sul posteriore. Questo il "segreto" della modalità di guida 2WD, abbinabile alla totale disattivazione del controllo trazione per esibirsi in traversi a ruote fumanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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