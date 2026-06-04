Bmw M2 arriva la trazione integrale | più performance con lo schema M xDrive

Notizia in breve

La BMW M2 introduce la trazione integrale con lo schema M xDrive, accanto alla tradizionale versione a trazione posteriore. Questa novità permette di offrire una maggiore distribuzione di potenza e miglioramenti nelle performance. La versione con trazione integrale è stata annunciata come parte della gamma, senza modifiche al motore o ad altri aspetti tecnici rispetto alla versione tradizionale. La vettura sarà disponibile con questa nuova configurazione di trazione.