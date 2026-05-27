La propulsione a Gpl è una soluzione importante per Dacia, che offre il gas su tutti i modelli della sua gamma come alternativa economica al gasolio, ormai fuori dal listino. Anche sull'ammiraglia del marchio rumeno, la Bigster, il motore Eco-G non poteva mancare, nella sua ultima e più raffinata versione: è infatti abbinato a un sistema mild hybrid a 48 V che consente di risparmiare benzina e ridurre consumi ed emissioni. Con la trazione integrale 4x4, ottenuta grazie a un piccolo motore elettrico sull'assale posteriore, è in grado di affrontare anche terreni più complicati e diventa versatile anche per chi necessità di percorrere tratti in fuoristrada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dacia Bigster Eco-G 150 4x4: con la trazione integrale e il Gpl arriva dappertutto

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2026 Dacia Bigster Hybrid G 150 4x4 Journey Revealed – Affordable Hybrid AWD

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