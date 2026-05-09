Una BMW M2 Touring sarebbe probabilmente una delle BMW più desiderate dagli appassionati: compatta, muscolosa e finalmente pratica. BMW non l’ha mai confermata ufficialmente, ma i render e i rumor continuano a spuntare perché il concetto “ha senso” nel mondo reale. Un prodotto che darebbe sicuramente enorme visibilità al marchio. Secondo le nostre ipotesi potrebbe essere così: Passaruota larghi e carreggiate da M2 mantenute quasi identiche. Tetto allungato stile shooting brake, più aggressivo della BMW M3 Touring. Coda corta e molto bombata, quasi da hot hatch estrema. Motore 3.0 sei cilindri biturbo S58 da 480-530 CV, nessun tipo di elettrificazione.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova BMW M2 Touring: la sportiva per famiglie. Arriva?

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