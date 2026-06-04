Bluferries il messinese Ivan Cutè alla presidenza

Notizia in breve

Un rappresentante di Messina è stato nominato presidente di Bluferries, società del gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce i collegamenti nello Stretto tra Sicilia e Calabria. La nomina avviene in un periodo di rinnovi ai vertici delle aziende partecipate pubbliche. La società è responsabile delle operazioni di trasporto marittimo nella zona. La nomina è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui criteri di scelta.