Bluferries il messinese Ivan Cutè alla presidenza
Un rappresentante di Messina è stato nominato presidente di Bluferries, società del gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce i collegamenti nello Stretto tra Sicilia e Calabria. La nomina avviene in un periodo di rinnovi ai vertici delle aziende partecipate pubbliche. La società è responsabile delle operazioni di trasporto marittimo nella zona. La nomina è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui criteri di scelta.
La stagione dei rinnovi nei vertici delle partecipate pubbliche porta un nome messinese al timone di Bluferries, società del gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce i collegamenti nello Stretto tra Sicilia e Calabria. A guidare il Consiglio di amministrazione sarà Ivan Cutè, classe 1985, figura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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