Monologando alla Sala Laudamo | excursus teatrale da Dante alla parlata messinese

Il 29 e 30 maggio alla Sala Laudamo toccherà a “Monologando” di e con Antonio Fermi Un’excursus teatrale in libero adattamento da Dante e Camus fino alla Parlata messinese con una poesia di Maria Grazia GenoveseSul palco la cantante Cristina Bringheli, previsto un cameo della giornalista Maria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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