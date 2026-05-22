Monologando alla Sala Laudamo | excursus teatrale da Dante alla parlata messinese
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Il 29 e 30 maggio alla Sala Laudamo toccherà a “Monologando” di e con Antonio Fermi Un’excursus teatrale in libero adattamento da Dante e Camus fino alla Parlata messinese con una poesia di Maria Grazia GenoveseSul palco la cantante Cristina Bringheli, previsto un cameo della giornalista Maria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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