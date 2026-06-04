Blucelesti al bivio Lecco il Thun pensa a Valente Troise e Corti per la successione
Il club sta valutando diverse opzioni per la posizione di allenatore, con il nome di Troise e Corti tra i candidati principali. Nel frattempo, si parla di un interesse da parte di un club svizzero nei confronti di un giocatore attualmente in rosa. La società sta monitorando diverse possibilità per definire la strategia futura, senza aver ancora preso decisioni ufficiali. La situazione rimane in evoluzione e le comunicazioni ufficiali sono attese nei prossimi giorni.
Sirene elvetiche per Federico Valente. Secondo quanto trapela dalla Svizzera, infatti, i neo campioni del Thun, formazione che ha stupito tutti vincendo il suo primo campionato in Super League dopo essere stata promossa lo scorso anno dalla serie cadetta, starebbero pensando proprio al tecnico del Lecco. Valente sostituirebbe Mauro Lustrinelli che ha firmato un contratto con l’Union Berlino, il club tedesco della Bundesliga che ha terminato la stagione sotto la guida tecnica di Marie-Louise Eta, la prima donna ad allenare una prima squadra in uno dei top 5 campionati europei. La partenza di Lustrinelli, uno dei fautori del “miracolo“ Thun, ha costretto il direttore sportivo del club elvetico Dominik Albrecht a sfogliare la margherita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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