blucelesti al bivio lecco il thun pensa a valente troise e corti per la successione

Notizia in breve

Il club sta valutando diverse opzioni per la posizione di allenatore, con il nome di Troise e Corti tra i candidati principali. Nel frattempo, si parla di un interesse da parte di un club svizzero nei confronti di un giocatore attualmente in rosa. La società sta monitorando diverse possibilità per definire la strategia futura, senza aver ancora preso decisioni ufficiali. La situazione rimane in evoluzione e le comunicazioni ufficiali sono attese nei prossimi giorni.