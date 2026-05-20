Stasera alle 20 si gioca il ritorno dei playoff di Serie C tra Catania e Lecco, con quest'ultimo che deve vincere per proseguire la sfida. Dopo il pareggio a reti inviolate dell’andata, la squadra bluceleste affronta la partita con l’obiettivo di conquistare il passaggio del turno. La Prefettura ha deciso di bloccare l’ingresso dei tifosi del Lecco, lasciando quindi la partita senza il supporto dei supporter ospiti. La sfida si svolgerà al Massimino, uno stadio che i lecchesi devono affrontare in un contesto senza pubblico ospite.

Sarà necessario espugnare il Massimino, se il Lecco vuole continuare la corsa verso la serie B. Dopo lo 0-0 dell’andata, stasera alle 20 gli ospiti dovranno scendere in campo a Catania con un unico obiettivo in testa: vincere. Ai padroni di casa, testa di serie, basterà anche il pari. Nel match di domenica sera al Rigamonti Ceppi ha prevalso la paura di perdere e le occasioni si sono contate col contagocce: un paio per il Lecco e una grande del Catania che ha colpito la traversa con Forte. Tutto si deciderà stasera, senza tifosi ospiti: la Prefettura di Catania ha infatti disposto la chiusura del settore ospiti dello stadio Massimino e il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle province di Lecco e Sondrio in tutti gli altri settori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie C: i playoff. Il Lecco a Catania con un solo risultato. La Prefettura blocca i tifosi blucelesti

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LCN AFTERMATCH | Lecco Catania 0-0 | Ancora tutto in bilico

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