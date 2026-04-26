Blucelesti scavalcati dal Renate Lecco stop che cambia il destino La Pergolettese chiude con un tris

Il Lecco ha subito una sconfitta di misura per 3-0 in trasferta contro la Pergolettese, che già aveva raggiunto la salvezza. Con questa vittoria, la Pergolettese mantiene la posizione in classifica e mette fine a una serie di risultati positivi del Lecco. Il risultato ha portato il Renate a scavalcare la squadra lecchese e ad occupare il terzo posto in classifica.

Il Lecco perde malamente 3-0 a Crema contro una Pergolettese già salva e viene scavalcato al terzo posto in classifica dal Renate. La partita inizia con gli ospiti in attacco, ma alla prima occasione è la Pergolettese a passare in vantaggio. Roversi va via sulla fascia, cross al centro per Nicolò Corti che, lasciato colpevolmente solo dai difensori lecchesi, supera Furlan con un bel colpo di testa. Al 21’ il Lecco ha una grande chance per pareggiare: Zanellato entra in area, Jahouari lo tocca e per l’arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Zanellato, ma tira debolmente sulla destra di Dondi che intuisce e sventa la minaccia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blucelesti scavalcati dal Renate. Lecco, stop che cambia il destino. La Pergolettese chiude con un tris Notizie correlate Sfuma il secondo posto, proteste blucelesti. Lecco rosso di rabbia. Ko beffa col CittadellaCITTADELLA Il Lecco perde 2-1 a Cittadella, ma sul risultato finale pesano come macigni alcune decisioni del direttore di gara, tutte contro la... Leggi anche: Renate, assalto al Lecco. C’è il derby più atteso