A luglio, il Ponte di Ferro sarà completamente chiuso al traffico e ai treni. Durante il periodo, i treni non circoleranno e le auto non potranno attraversare il ponte. Sono attese modifiche ai percorsi stradali e possibili interventi per ridurre i disagi. I sindaci stanno preparando richieste di misure per gestire i disagi causati dalla chiusura.

Come cambieranno i percorsi per evitare il blocco del viadotto?. Quali misure chiederanno i sindaci per mitigare i disagi stradali?. Chi pagherà per riattivare il passaggio via acqua sul Ticino?. Cosa accadrà concretamente in via Remo Barberi durante i lavori?.? In Breve Sindaci Elisabetta Giordani e Massimo Stilo chiedono misure di mitigazione ai cantieri.. Proposta transito gratuito tra i caselli di Castelletto Sopra Ticino e Sesto Calende.. Richiesta segnaletica bilingue italiano-inglese e riattivazione collegamenti fluviali tra le sponde.. Lavori interesseranno anche via Remo Barberi sotto la struttura del viadotto.. Il Ponte di Ferro si ferma: blocco totale tra Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino dal 20 al 27 luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco totale sul Ponte di Ferro: stop a treni e auto a luglio

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