SP 115 blocco totale sul Ponte Nuovo | traffico deviato per lavori
Da oggi, sulla strada SP 115, il traffico sul Ponte Nuovo è sospeso completamente a causa di lavori in corso. La chiusura comporta la deviazione dei veicoli su percorsi alternativi concordati dalle autorità competenti. La ridotta sezione del ponte impedisce di applicare il senso unico alternato, costringendo a un blocco totale del passaggio. I conducenti devono seguire le indicazioni per le strade alternative predisposte per evitare lunghe attese o ingorghi.
? Domande chiave Quale percorso alternativo dovranno seguire i conducenti per evitare il blocco?. Perché la sezione ridotta del ponte impedisce il senso unico alternato?. Come influirà questo intervento sulla sicurezza idrogeologica della zona?. Chi ha ordinato la chiusura totale per i lavori sul manto?.? In Breve Lavori previsti lunedì 18 maggio dalle 9:30 alle 11:30 presso il km 3+800.. Ponte costruito negli anni '30 dalla ditta Bertolami di Novara di Sicilia.. Traffico deviato sulla S.P. 110 per garantire sicurezza alle maestranze sul campo.. Intervento mira alla regimazione acque meteoriche per mitigare rischio idrogeologico locale.. Lunedì 18 maggio, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, il traffico sulla Strada Provinciale 115 subirà un’interruzione totale in prossimità del chilometro 3+800, nel territorio di Tripi Abakainon. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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