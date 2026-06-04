Blocco totale a Sorbo | strada Senerchia-Oliveto chiusa fino al 26 giugno

Notizia in breve

La strada Senerchia-Oliveto a Sorbo è chiusa al traffico fino al 26 giugno. La chiusura riguarda sia i veicoli sia i pedoni, che non possono attraversare l’area. Per evitare il blocco, sono stati istituiti percorsi alternativi lungo altre strade vicine. La chiusura è stata decisa per motivi di sicurezza legati a lavori o interventi sulla strada. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o sulla durata prevista dell’interdizione.