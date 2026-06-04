Blocco totale a Sorbo | strada Senerchia-Oliveto chiusa fino al 26 giugno
La strada Senerchia-Oliveto a Sorbo è chiusa al traffico fino al 26 giugno. La chiusura riguarda sia i veicoli sia i pedoni, che non possono attraversare l’area. Per evitare il blocco, sono stati istituiti percorsi alternativi lungo altre strade vicine. La chiusura è stata decisa per motivi di sicurezza legati a lavori o interventi sulla strada. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o sulla durata prevista dell’interdizione.
Quali percorsi alternativi bisogna utilizzare per evitare il blocco?. Perché è vietato anche il passaggio dei pedoni nell'area?. Cosa prevede esattamente l'ordinanza numero 8 per la sicurezza?. Come cambieranno gli spostamenti quotidiani tra i due comuni?.? In Breve Ordinanza numero 8 emessa il 4 giugno 2026 per interventi tecnici complessi.. Divieto assoluto di transito per veicoli e pedoni in località Sorbo.. Lavori previsti per circa tre settimane con ripristino post 26 giugno.. Obbligo di utilizzare esclusivamente i percorsi alternativi predisposti dall'amministrazione.. Chiusura totale della strada tra Senerchia e Oliveto Citra: il cantiere in località Sorbo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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