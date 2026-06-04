Blocco Lanciano-Orsogna | cantiere da 1,3 milioni per il dissesto
È stato avviato un cantiere da 1,3 milioni di euro sul blocco stradale tra Lanciano e Orsogna, per intervenire sul dissesto. Durante i lavori, gli autobus e i mezzi privati dovranno utilizzare percorsi alternativi. Restano da definire le modalità di protezione delle mura storiche e delle Torri Montanare, che si trovano nelle vicinanze dell’area interessata. La durata dei lavori e i dettagli sui percorsi alternativi non sono ancora stati comunicati.
Quali percorsi alternativi dovranno usare gli autobus e i privati?. Come verranno protette le mura storiche e le Torri Montanare?. Perché i lavori si protrarranno fino a febbraio 2027?. Dove verranno utilizzati i fondi risparmiati dal cantiere?.? In Breve Investimento totale di 2,6 milioni di euro per l'intera operazione territoriale.. Chiusura totale della strada da lunedì 8 giugno fino a settembre.. Lavori di palificazione e recupero murario previsti presso le Torri Montanare.. Conclusione prevista entro 240 giorni, con termine ultimo a febbraio 2027.. Lavori sulla Lanciano-Orsogna: cantiere da 1,3 milioni di euro e strada chiusa da lunedì 8 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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