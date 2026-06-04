Blocco Lanciano-Orsogna | cantiere da 1,3 milioni per il dissesto

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato avviato un cantiere da 1,3 milioni di euro sul blocco stradale tra Lanciano e Orsogna, per intervenire sul dissesto. Durante i lavori, gli autobus e i mezzi privati dovranno utilizzare percorsi alternativi. Restano da definire le modalità di protezione delle mura storiche e delle Torri Montanare, che si trovano nelle vicinanze dell’area interessata. La durata dei lavori e i dettagli sui percorsi alternativi non sono ancora stati comunicati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quali percorsi alternativi dovranno usare gli autobus e i privati?. Come verranno protette le mura storiche e le Torri Montanare?. Perché i lavori si protrarranno fino a febbraio 2027?. Dove verranno utilizzati i fondi risparmiati dal cantiere?.? In Breve Investimento totale di 2,6 milioni di euro per l'intera operazione territoriale.. Chiusura totale della strada da lunedì 8 giugno fino a settembre.. Lavori di palificazione e recupero murario previsti presso le Torri Montanare.. Conclusione prevista entro 240 giorni, con termine ultimo a febbraio 2027.. Lavori sulla Lanciano-Orsogna: cantiere da 1,3 milioni di euro e strada chiusa da lunedì 8 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

blocco lanciano orsogna cantiere da 13 milioni per il dissesto
© Ameve.eu - Blocco Lanciano-Orsogna: cantiere da 1,3 milioni per il dissesto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lanciano, riaperta la strada provinciale per Orsogna: installati blocchi di calcestruzzo e semafori mobiliA Lanciano sono stati completati i primi interventi di emergenza sulla strada provinciale 64 che collega alla zona di Orsogna.

Al via i lavori di consolidamento sulla Lanciano-Orsogna: tratto chiuso dall'8 giugno [FOTO]Lunedì 8 giugno iniziano i lavori di consolidamento sulla strada comunale Lanciano-Orsogna.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web