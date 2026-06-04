Blocco Lanciano-Orsogna | cantiere da 1,3 milioni per il dissesto

Notizia in breve

È stato avviato un cantiere da 1,3 milioni di euro sul blocco stradale tra Lanciano e Orsogna, per intervenire sul dissesto. Durante i lavori, gli autobus e i mezzi privati dovranno utilizzare percorsi alternativi. Restano da definire le modalità di protezione delle mura storiche e delle Torri Montanare, che si trovano nelle vicinanze dell’area interessata. La durata dei lavori e i dettagli sui percorsi alternativi non sono ancora stati comunicati.