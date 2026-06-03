Al via i lavori di consolidamento sulla Lanciano-Orsogna | tratto chiuso dall' 8 giugno FOTO
Lunedì 8 giugno iniziano i lavori di consolidamento sulla strada comunale Lanciano-Orsogna. La manutenzione comporterà la chiusura di circa 400 metri di strada, che resterà interdetta al traffico fino a settembre. La chiusura riguarda un tratto specifico della strada, interessato dall’intervento di consolidamento. Nessuna modifica temporanea alle altre connessioni stradali o deviazioni sono state comunicate. I lavori sono programmati per tutta l’estate e si concluderanno entro settembre.
Partiranno lunedì 8 giugno i lavori di consolidamento sulla strada comunale Lanciano-Orsogna, che determineranno la chiusura fino a settembre di un tratto di circa 400 metri. Un cantiere che comporterà disagi per i residenti, in realtà non molti, e per quanti percorrono questa arteria provenendo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Lanciano, al via i lavori di consolidamento sulla strada per Orsogna: un intervento da 1,3 milioni
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Si parla di: Lavori di consolidamento Sc Lanciano-Orsogna.
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