Lanciano riaperta la strada provinciale per Orsogna | installati blocchi di calcestruzzo e semafori mobili

A Lanciano sono stati completati i primi interventi di emergenza sulla strada provinciale 64 che collega alla zona di Orsogna. La strada, chiusa nei giorni scorsi a causa di allagamenti e potenziali frane, è stata riaperta. Sono stati posizionati blocchi di calcestruzzo e semafori mobili lungo il percorso. Le operazioni sono state effettuate per consentire il ripristino della viabilità e garantire la sicurezza degli utenti.

Sono stati conclusi i primi interventi di emergenza sulla strada provinciale 64 per Orsogna, chiusa nei giorni scorsi a seguito di allagamenti e rischio di frane conseguenti alle intense precipitazioni piovose che hanno interessato il territorio comunale. La strada è stata riaperta alle 17 di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Nuova illuminazione sulla strada provinciale: installati 33 lampioni a ledGli interventi sulla sp Minturnese (tratto km 1+720 – km 2+860) e sul prolungamento di via Antonio Sebastiani. Leggi anche: Sgombero neve completato: riaperta la strada provinciale 92 tra Belpasso e Nicolosi