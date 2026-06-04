Blitz dei carabinieri in via Lago di Borgiano trovati droga e soldi Pettinari | Quel fortino deve essere sgomberato
I carabinieri hanno effettuato un blitz in via Lago di Borgiano, nel quartiere Rancitelli, trovando droga e denaro all’interno di un complesso di edilizia pubblica. L’operazione è stata condotta con il supporto di unità cinofile. La perquisizione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro contante. Un rappresentante locale ha commentato che il “fortino” deve essere sgomberato. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte è stato reso noto.
Operazione antidroga dei Carabinieri nel quartiere Rancitelli. I militari della Compagnia di Pescara, con il supporto delle unità cinofile, hanno eseguito un controllo all'interno del complesso di edilizia residenziale pubblica di via Lago di Borgiano 16, da anni al centro delle segnalazioni per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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