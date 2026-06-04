Blitz dei carabinieri in via Lago di Borgiano trovati droga e soldi Pettinari | Quel fortino deve essere sgomberato

Notizia in breve

I carabinieri hanno effettuato un blitz in via Lago di Borgiano, nel quartiere Rancitelli, trovando droga e denaro all’interno di un complesso di edilizia pubblica. L’operazione è stata condotta con il supporto di unità cinofile. La perquisizione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro contante. Un rappresentante locale ha commentato che il “fortino” deve essere sgomberato. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte è stato reso noto.