Irruzione dei carabinieri a casa di un 65enne | trovati soldi e cocaina

I carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione di un uomo di 65 anni a San Marco Evangelista. Durante l’operazione, sono stati trovati soldi e alcune dosi di cocaina. L’uomo è stato immediatamente arrestato con l’accusa di spaccio di droga. L’intervento dei militari si è svolto senza incidenti, e gli investigatori stanno proseguendo le verifiche sulla presenza di eventuali complici o altri dettagli legati all’attività illecita. La vicenda si inserisce nell’ambito delle operazioni di controllo sul territorio.

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