Irruzione dei carabinieri a casa di un 65enne | trovati soldi e cocaina
I carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione di un uomo di 65 anni a San Marco Evangelista. Durante l’operazione, sono stati trovati soldi e alcune dosi di cocaina. L’uomo è stato immediatamente arrestato con l’accusa di spaccio di droga. L’intervento dei militari si è svolto senza incidenti, e gli investigatori stanno proseguendo le verifiche sulla presenza di eventuali complici o altri dettagli legati all’attività illecita. La vicenda si inserisce nell’ambito delle operazioni di controllo sul territorio.
A San Marco Evangelista i carabinieri della stazione di San Nicola la Strada hanno arrestato un 65enne per spaccio di droga.L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare eseguita d’iniziativa dai militari dell’Arma. I loro sospetti si sono rivelati. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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