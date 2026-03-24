Pettinari su via Lago di Borgiano | Abbiamo sventato un' altra occupazione abusiva di alloggio popolare

Con un post sui social il consigliere comunale Domenico Pettinari racconta come sia stata sventata un'occupazione abusiva di un alloggio popolare a Rancitelli Nella giornata del 20 marzo è stata sventata un'occupazione abusiva all'interno di un alloggio popolare. A raccontare l'accaduto, sulla sua pagina social, il consigliere comunale Domenico Pettinari presidente del movimento “Pettinari per l'Abruzzo”. Pettianri spiega di essere arrivato sul posto dopo la segnalazione di alcuni cittadini: “Alcuni cittadini mi hanno segnalato che alcuni individui stavano buttando giù un muro per occupare abusivamente un alloggio popolare sito in via lago di Borgiano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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