Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non condurranno più Zelig. La decisione è stata annunciata dopo che il saluto di febbraio si era già percepito come un addio. La coppia non sarà presente nella prossima stagione dello show. La notizia è ufficiale e confermata dalle fonti coinvolte. Nessun dettaglio su eventuali motivazioni o sostituti.

A febbraio il saluto commosso sapeva già di addio. Ora è ufficiale: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non torneranno al timone di Zelig. Lo storico show di Canale 5, al contrario delle aspettative, tornerà comunque il prossimo autunno con una nuova edizione, ma dovrà fare a meno della sua coppia di conduttori più amata. I due erano tornati alla guida del programma nel 2021 e, da allora, ogni edizione era sembrata una celebrazione dei tempi che furono. Lo scorso febbraio, in particolare, Bisio e Incontrada avevano chiuso tra le lacrime l’edizione del trentennale. A dare la notizia dell’addio sono stati Gino e Michele, i deus ex machina di Zelig, durante il Festival della TV di Dogliani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Bisio e Incontrada fuori da Zelig

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zelig 30 Momento Emozionante Incontrada e Bisio

Notizie e thread social correlati

Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada daranno forfaitNella prossima stagione di Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non prenderanno parte al cast.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio lasciano Zelig: il motivoClaudio Bisio e Vanessa Incontrada non condurranno la prossima edizione di Zelig.

Temi più discussi: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada lasciano Zelig, i motivi dell'addio e la ricerca dei sostituti; Zelig senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: quale sarà la nuova coppia; Vanessa Incontrada e Claudio Bisio lasciano Zelig: il motivo; Zelig perde la conduzione di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada | Chi saranno i prossimi conduttori?.

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada lasciano Zelig: ecco perché non ci saranno nella prossima edizioneClaudio Bisio e Vanessa Incontrada non saranno presenti nella nuova edizione di Zelig, in onda in autunno su Canale 5. Ecco perché. mondotv24.it

Zelig senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: quale sarà la nuova coppiaZelig cambia conduttori: la prossima edizione sarà senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ecco il motivo e chi li sostituirà ... dilei.it