Vanessa Incontrada e Claudio Bisio lasciano Zelig | il motivo

Da today.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non condurranno la prossima edizione di Zelig. Dopo aver condotto insieme per 11 edizioni, entrambi hanno deciso di non partecipare alla nuova stagione. La decisione è stata comunicata a causa di impegni di lavoro che impediscono loro di tornare sul palco dello show. La coppia non sarà presente nella prossima edizione trasmessa su Canale 5.

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Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non condurranno la prossima edizione di Zelig. Dopo aver condotto insieme ben 11 edizioni, la storica coppia salta il prossimo appuntamento di Canale 5 per motivi legati ai rispettivi impegni di lavoro. A riportarlo è Renato Franco sul Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Today.it

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La prima conduzione storica di Claudio Bisio a Zelig

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Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada daranno forfaitNella prossima stagione di Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non prenderanno parte al cast.

Temi più discussi: Niente Zelig: il prossimo sarà senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada; Stanno tutti invitati: registrazione dello show tv di Pio e Amedeo, con tanti ospiti dello spettacolo e della musica; Ieri e Oggi in Tv & Music Line; Niente Zelig: il prossimo sarà senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

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