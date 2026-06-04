Bisceglie | piccoli legislatori premiati al Senato per il mare
Al Senato sono stati premiati alcuni studenti di Bisceglie per aver presentato un disegno di legge sul mare. I ragazzi della scuola De Amicis hanno scritto il testo, trasformando parti della Costituzione in una proposta legislativa. La loro iniziativa ha ricevuto riconoscimenti ufficiali durante una cerimonia dedicata. Il progetto mira a sensibilizzare sull’ambiente marino e sulla tutela delle risorse naturali. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici del disegno di legge o sui criteri di selezione.
Cosa prevede il disegno di legge scritto dagli studenti della De Amicis?. Come hanno fatto i bambini a trasformare la Costituzione in proposta?. Chi ha guidato tecnicamente i piccoli alunni nel percorso legislativo?. Perché la tutela di Ripalta è diventata il cuore del progetto?.? In Breve Collaborazione con l'Associazione Avvocati Bisceglie per lo studio della Costituzione. Proposta legislativa ispirata all'articolo 9 della Carta Costituzionale. Presenza del senatore Francesco Boccia e della docente Marialisa Di Liddo. Focus sulla tutela dell'area marina protetta di Ripalta-Torre Calderina. Gli studenti della De Amicis premiati al Senato per il progetto sul mare di Bisceglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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BISCEGLIE | Piccoli legislatori crescono: la De Amicis vince il concorso promosso dal Senato
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