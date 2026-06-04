Bisceglie | piccoli legislatori premiati al Senato per il mare

Notizia in breve

Al Senato sono stati premiati alcuni studenti di Bisceglie per aver presentato un disegno di legge sul mare. I ragazzi della scuola De Amicis hanno scritto il testo, trasformando parti della Costituzione in una proposta legislativa. La loro iniziativa ha ricevuto riconoscimenti ufficiali durante una cerimonia dedicata. Il progetto mira a sensibilizzare sull’ambiente marino e sulla tutela delle risorse naturali. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici del disegno di legge o sui criteri di selezione.