A Francavilla al Mare la cerimonia del premio Raffaello Fioccola | tutti i premiati

Lunedì 18 maggio alle 17 si svolgerà nella biblioteca Antonio Russo del museo Michetti a Francavilla al Mare la cerimonia di consegna del premio Raffaello Fioccola, dedicato alla cultura enogastronomica. La manifestazione è organizzata da Venus Entertainment sotto la direzione di Ivan Antonio Giampietro e gode del patrocinio di un'associazione locale. Durante l'evento saranno consegnati i riconoscimenti ai premiati di questa edizione.

Lunedì 18 maggio, alle 17, nella biblioteca Antonio Russo del museo Michetti di Francavilla al Mare, si terrà la cerimonia del premio Raffaello Fioccola, dedicato alla cultura enogastronomica, con la direzione di Ivan Antonio Giampietro della Venus Entertainment e il patrocinio dell'associazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Premio Biagio Agnes, annunciati i vincitori 2026: ecco tutti i premiatiSono stati decretati i vincitori della XVIII edizione del Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione “Biagio Agnes“. Francavilla al Mare, al via i lavori su viale Kennedy per la Ciclovia AdriaticaI lavori avranno una durata massima di tre mesi e comporteranno alcune modifiche alla viabilità, in particolare per i mezzi pesanti, mentre il...